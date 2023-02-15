Власти Ямала похвастались поставками мяса в премиальный ресторан Москвы

Ноябрьский производитель поставил деликатесы в московский ресторан высокой кухни. Поставщик – ООО «Ямалец» – занимается производством деликатесной продукции из мяса оленя, чипсов и полуфабрикатов. Продукцию приобрёл ресторан «Экспедиция. Северная кухня» в Москве, рассказывают в департаменте АПК Ямала.

Заведение получило всемирное признание и внесено в первый Гид MICHELIN Москва'22.

Контракт на поставку мясной продукции заключен в январе текущего года.

Перед этим с ямальской продукцией рестораторы познакомились на встрече представителей департамента агропромышленного комплекса автономного округа с президентом группы компаний «Руян» (бренд «Экспедиция») Александром Кравцовым, а также шеф-поваром легендарного ресторана высокой кухни Юрием Сысоевым.

ООО «Ямалец» занимается поставкой мясной и рыбной продукции ямальских производителей в социальные учреждения автономного округа. Предприятия осуществляет полный цикл производства продукции: от выращивания оленей и самостоятельной переработки продукции, до организации поставок как розничному потребителю, так и представителям малого бизнеса.

«В сегменте HoReCa особое внимание уделяется деталям. Уникальный дизайн интерьера ресторанов, оформление меню, высокий сервис обслуживания формируют дополнительную ценность продукта. Безусловно, конкуренция за сотрудничество с предприятиями сегмента постоянно растет. Заключение контрактов на поставку продукции с такими партнерами можно назвать эксклюзивными. Будем и впредь продолжать продвижение уникальных вкусов Ямала», – отметил заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Земских.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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