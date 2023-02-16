Руководить единороссами в гордуме Салехарда будет спортивный функционер

В гордуме Салехарда новый руководитель фракции «Единая Россия». Это Вадим Кугаевский, директор МАУ «Центр физической культуры и спорта». Он сменил Оксану Беседину, которая сложила полномочия депутата досрочно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города 16 февраля 2023 года.

«24 января 2023 года бывший лидер фракции Оксана Беседина сложила полномочия депутата городской думы и председателя фракции партии «Единая Россия» в гордуме. Политсовет Салехардского местного отделения партии рекомендовал к рассмотрению кандидатуры Вадима Кугаевского и Александра Бородина. Члены фракции большинством голосов поддержали Вадима Кугаевского», – уточнили в мэрии.

Фракция объединяет 16 депутатов. В гордуме г-н Кугаевский работает в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Салехард, Наталья Ефремова

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