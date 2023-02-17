В Лабытнанги ребёнок упал в яму при ремонте труб, силовики начали проверку

На стройке в Лабытнанги ребёнок упал в яму. К счастью, повреждения оказались незначительными. Ребёнка вызволили спасатели. Но следователи всё равно проводят проверку по факту ЧП. Как выяснилось, работы там проводила компания АО «ТеплоИндустрия».

Инцидент произошёл 16 февраля 2023 года вечером.

«Несовершеннолетний, проходя через территорию, где проводятся строительные работы, упал в неогороженную яму. Ребёнок получил незначительные ушибы», – говорится в сообщении Следкома ЯНАО. Правоохранители намерены оценить действия сотрудников коммерческой организации, выполнявших строительно-ремонтные работы на данной территории и не обеспечивших безопасность граждан.

Сообщение о ЧП появилось в группе «Лабытнанги Info» «Вконтакте». Его оставила мама пострадавшего мальчика. Как выяснилось, он позвонил ей, когда провалился в яму.

«Спасибо сотрудникам МЧС, которые сегодня оперативно отреагировали на мой вызов... Сегодня мой сын возвращался со школы домой, как обычно через садик «Снежинка»... Там как-то проводились работы, но уже пару дней точно никого не видно, не слышно.... Знаков нет, ограждений нет... И сын провалился в дыру глубиной метра 3((( слава богу все хорошо закончилось, ничего не сломал, телефон не разбил и сразу набрал меня... Вызвала МЧС, приехали быстро, спасли сына... И скорая очень быстро среагировали, приехали... И спасибо неравнодушному мужчине, который просто проезжал мимо...", – написала подписчица паблика.

Мэрия Лабытнанги назвала предполагаемого виновника. «Контракт на проведение работ по прокладке сетей тепло-водоснабжения был заключен с АО «ТеплоИндустрия». Работы в полном объёме не завершены. Согласно контракту подрядчик должен был обеспечить безопасность на месте проведения работ. Сейчас по факту проводится проверка. По результату проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», – уверили представители местной администрации.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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