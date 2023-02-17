У прокурора Ямала новый заместитель из Ставрополья

На Ямале новый заместитель прокурора округа – Александр Тыльченко. Он назначен приказом генерального прокурора РФ от 7 февраля 2023 года.

Согласно официальной справке прокуратуры Ямала, г-н Тыльченко с 2015 года по 2023 год состоял в должности зампрокурора Ставропольского края.

Роился новый заместитель прокурора 27.02.1976 г.р. В органах прокуратуры работает свыше 20 лет.

«В период с 1998 года по 2001 год работал в прокуратуре Омской области, с 2001 года занимал различные должности в прокуратуре Ставропольского края», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Ставропольского края.

Женат, воспитывает двоих детей.

Салехард, Наталья Еремова

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