Ямальца поймали пьяным за рулем: у него забрали права на два года и машину – насовсем

Прокуратура города Новый Уренгой поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину поймали пьяным за рулем.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, судом установлено, что 16 октября 2022 года мужчина, будучи виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, умышленно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом от медицинского освидетельствования он отказался.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначил наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

Кроме того, суд конфисковал и обратил в собственность государства автомобиль марки «Hyundai СМ Santafe Classic».

Новый Уренгой, Елена Васильева

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