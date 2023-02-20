Житель Нового Уренгоя купил себе в лесотундре 32 грамма наркотиков

Ямалец заплатит 25 тысяч рублей за то, что купил наркотики.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в октябре 2022 года житель Нового Уренгоя, находясь на участке местности лесотундры, незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство массой 0,32 грамма. Наркотики в последствии были изъяты сотрудниками полиции.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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