В Салехарде во время пьянки брат зарезал брата

В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту убийства брата братом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по ЯНАО, преступление было совершено утром 19 февраля. По данным следствия, между двумя братьями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес другому несколько ударов ножом. От полученных ранений потерпевший, 1970 года рождения, скончался на месте происшествия. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил сам подозреваемый.

В настоящее время следователями проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Салехард, Елена Васильева

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