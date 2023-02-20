Ямальца, не платившего алименты, наказали принудительными работами

Ямалец, который не платил алименты на своего малолетнего ребенка, по суду приговорили 4 месяца работать на государство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, 34-летний житель Лабытнанги в период с 1 августа по 14 ноября 2022 года уклонялся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Задолженность по алиментам составила более 52 тысяч рублей.

При этом ранее мужчина был привлечен к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей.

Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 4 месяца с удержанием пяти процентов из заработной платы осужденного в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Лабытнанги, Елена Васильева

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