Рейс из Нового Уренгоя в Екатеринбург задерживается на 9 часов

Вылет самолёта по маршруту Новый Уренгой – Екатеринбург задерживается. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщают в ведомстве.
Полёт осуществляет авиакомпания «RedWings». Вылететь борт должен был в 8:20 утра.
«Планируемое время вылета 17 час. 25 мин. На рейс зарегистрировано 82 пассажира, несовершеннолетних и маломобильных нет»,– рассказали в надзорной инстанции.
Причина задержки не раскрывается.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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