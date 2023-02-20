Рейс из Нового Уренгоя в Екатеринбург задерживается на 9 часов

Вылет самолёта по маршруту Новый Уренгой – Екатеринбург задерживается. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщают в ведомстве.

Полёт осуществляет авиакомпания «RedWings». Вылететь борт должен был в 8:20 утра.

«Планируемое время вылета 17 час. 25 мин. На рейс зарегистрировано 82 пассажира, несовершеннолетних и маломобильных нет»,– рассказали в надзорной инстанции.

Причина задержки не раскрывается.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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