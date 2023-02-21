Чиновники Тазовского района переделают мусорные площадки после проверки прокуратуры

Чиновникам Тазовского района придётся привести в порядок мусорные площадки в селе Газ-Сале. Прокуратура обнаружила, что они сделаны с нарушениями, и обратилась в суд.



«На территории с. Газ-Сале местной администрацией вблизи домов размещены 12 контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов, которые не соответствовали нормативам. Отсутствовало твёрдое водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых вод, ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, а также контейнеры не имели маркировки с наименованием правообладателя и номером телефона»,– раскрывают суть нарушений в прокуратуре.



Прокурор района направил иск в суд о понуждении администрации Тазовского района, а также администрации с. Газ-Сале привести в соответствие контейнерные площадки.



Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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