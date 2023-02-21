Пьяная ямальчанка обругала и побила полицейского

31-летняя ямальчанка стала фигурантом уголовного дела за то, что, будучи пьяной, обругала полицейских и применила к одному из правоохранителей физическую силу.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по ЯНАО, инцидент произошел в декабре прошлого года в Ноябрьске. Сотрудники полиции в общественном месте (какое – не называется, прим. НД) обнаружили пьяную женщину. В ответ на законные требования правоохранителей, пресекавших административное правонарушение, 31-летняя жительница Ноябрьска публично оскорбила полицейских нецензурной бранью и применила физическое насилие в отношении одного из них.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

СК России напоминает об ответственности за нарушение общественного порядка, сопровождающееся насилием и оскорблением представителей власти. Следователи дадут самую жёсткую правовую оценку каждому факту нападения или совершения других противоправных действий в отношении представителей правоохранительных органов.

Салехард, Елена Васильева

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