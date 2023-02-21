В День оленевода пройдет кубок губернатора ЯНАО

На Ямале в Надыме в День оленевода пройдут соревнования на кубок губернатора.

Напомним, что большой праздник коренных малочисленных народов Севера пройдет 25 и 26 февраля 2023 года. Заявки на участие в соревнованиях подали 19 команд из Ямальского, Тазовского, Надымского, Приуральского, Красноселькупского и Шурышкарского районов. Все участники не являются профессиональными спортсменами.

Праздник продлится два дня. Участники будут бороться в гонках на оленьих упряжках, соревнованиях в метании тынзяна на хорей, национальной борьбе, перетягивании палки, прыжках через нарты, тройном национальном прыжке и лыжной эстафете – победители будут определены в каждом соревновании, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Впервые будут названы победители в новом виде состязаний – этнобиатлоне. В прошлом году прошли показательные выступления, благодаря которым оленеводы смогли познакомиться с комбинированной лыжной эстафетой. Она совмещает в себе лыжную гонку и метание тынзяна на хорей.

Победители соревнований получат снегоходы, дизельные генераторы и другие ценные призы.

Кроме спортивных состязаний, гостей и жителей Надыма ждет насыщенная культурная программа: парад оленьих упряжек, показательные выступления собачьих, конкурс «Кочевая семья», фестиваль этнической музыки, ледовое шоу, выставки. Также в первый день соревнований пройдет праздник национальной кухни, на котором можно будет попробовать строганину из ямальской рыбы, оленину, шулюм, уху и чай.

На Ямале уделяется большое внимание сохранению традиций коренных народов. Усилиями ямальцев северное многоборье стало официальным видом спорта в России.

В регионе северным многоборьем занимаются 1083 человека в семи муниципальных образованиях: Салехарде, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском, Красноселькупском, Приуральском и Ямальском районах.

В шести спортивных школах автономного округа северным многоборьем занимается 862 человека.

Надым, Елена Васильева

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