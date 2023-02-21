Новоуренгоец украл с базы пять бытовок

Кражу бытовок раскрыли в Новом Уренгое. Как сообщает пресс-служба управления МВД РФ по ЯНАО, 10 февраля в дежурную часть поступило заявление от представителя строительной компании. Он сообщил, что неустановленное лицо похитило 5 передвижных жилых вагончиков, чем причинило организации материальный ущерб на сумму около 250 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что злоумышленник увидел на прилегающей территории промышленной базы 5 бытовок. После чего на протяжении некоторого времени он оценивал обстановку и, найдя подходящий момент, когда за его действиями никто не наблюдал, вывез вагончики с прилегающей территории.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность причастного к данному хищению. Им оказался ранее не судимый житель города Новый Уренгой 1994 года рождения.

В отношении злоумышленника следственным отделом ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемый вину признает. В настоящий момент в отношении него избирается мера пресечения.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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