Дети получили по 15 тысяч за то, что их покусали дикие собаки

Прокуратура Приуральского района провела проверку по обращению родителей несовершеннолетних по факту нападения на детей бездомных собак. Как сообщает пресс-служба надзорного округа, недалеко от специально отведенных мест для времяпрепровождения детей в селах Аксарка и Белоярск, несовершеннолетние подверглись нападению безнадзорных животных. В результате детям были причинены телесные повреждения – у них были зафиксирован укушенные раны. Пострадавшие испытали физические и нравственные страдания, им была оказана медицинская помощь.
Прокурор района в интересах двух несовершеннолетних направил иски в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда в размере 15 тыс. рублей каждому.
Суд удовлетворил требования прокурора.
Решения суда исполнены, денежные средства перечислены родителям детей.
Салехард, Елена Васильева
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