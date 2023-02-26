Во время прокладки трубопровода сварщик упал на арматуру на Ямале

Рабочий упал с высоты на арматуру в Надымском районе. У него тяжёлая травма. ЧП случилось во время прокладки газопровода. Следователи начали проверку.



«24 февраля 2023 года рабочими коммерческой организации выполнялись работы по укладке магистральных труб газопровода на строительном объекте, расположенном в 30 км от посёлка Пангоды. Во время выполнения сварочных работ на высоте около 3 метров мужчина 1980 года рождения упал на металлическую арматуру. С тяжёлой травмой сварщик госпитализирован в медицинское учреждение»,– уточнили в СУ СК Ямала.



Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте.

Надым, Наталья Ефремова

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