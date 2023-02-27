Ямалец в пьяной ссоре жестоко избил гостя и оставил умирать в пустой квартире

В городе Муравленко перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления против личности

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 6 ноября 2022 года около 16 часов в городе Муравленко 32-летнего местного жителя навестил его знакомый. Они распивали спиртное и поссорились. В ходе конфликта хозяин квартиры нанес 43-летнему гостю множественные удары кулаками в область головы, после чего ушел из квартиры, оставив в ней потерпевшего.

Зашедшая в квартиру родственница обвиняемого, увидев на полу гостя в бессознательном состоянии, вызвала скорую помощь. Впоследствии потерпевший скончался в медицинском учреждении от закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе предварительного следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Муравленко, Елена Васильева

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