Росприроднадзор займётся медвежонком, который облюбовал помойку на месторождении в ЯНАО (ВИДЕО)

Белый медвежонок вышел к людям на Харасавейском месторождении в ЯНАО. Росприроднадзор соберёт рабочую группу, чтобы решить, что делать с животным. Об этом сообщила глава службы Светлана Радионова в своём телеграм-канале 27 февраля 2023 года.

Медведю, по данным г-жи Радионовой, год. «Хищник обосновался в районе контейнерной площадки, принадлежащей компании «Газстройпром». О заблудившемся краснокнижнике оповещены работники всех организаций, присутствующих на ГКМ. С вахтовиками проведён инструктаж о правилах поведения при встрече с медведем. Также осуществлён контроль за передвижением животного по производственной зоне», – написала глава ведомства.

На видео, которое опубликовала чиновница, видно, как медвежонок подбирается к мусорной площадке. Однако его отпугивают громкии звуками работники месторождения и он убегает обратно в тундру.



Она добавила, что в 2021 году Росприроднадзор уже принимал решение об отлове и транспортировке в естественную среду обитания медведей в районе вахтового посёлка Харасавэйского месторождения. Тогда там заметили двух белых медвежат.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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