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Вторник, 28 февраля 2023, 12:06 мск

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На вокзале Нового Уренгоя отказались помогать инвалиду

Глава «Ямальской железнодорожной компании» Якоб Крафт получил замечание от прокуратуры за отсутствие условий для инвалидов на вокзале в Новом Уренгое.

«При обращении пассажира-инвалида к владельцу инфраструктуры помощь при передвижении по территории вокзала не оказана, вспомогательное средство для перемещения по вокзалу и до места посадки в поезд не предоставлено. Кроме того, нормативный документ, содержащей положения по обслуживанию пассажиров указанной категории на объекте транспортной инфраструктуры не соответствовал требованиям закона», – уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Гендиректору железнодорожной компании внесено представление, на противоречащий закону правовой акт принесен протест.
На сайте ЯЖДК есть информация о том, что на вокзале есть оборудование для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями. Например, коляска. «Имеется коляска для передвижения инвалидов по территории вокзала, которая может быть предоставлена по запросу или устному обращению», – указано на сайте. Также есть подъёмник, предназначенный для посадки инвалидов в коляске в вагон пассажирского поезда.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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