Женщина зарезала запойного сожителя за то, что тот ее побил

Ямальчанка пойдет под суд за убийство с превышением норм необходимой самообороны.

По данным следствия, 20 декабря 2022 года в селе Толька Красноселькупского района между сожителями произошел скандал на почве длительного употребления мужчиной спиртных напитков. Потерпевший в ходе спровоцированной им ссоры нанес женщине несколько ударов кулаками в область головы и туловища. Обвиняемая, защищаясь и осознавая, что ее действия явно не соответствуют характеру и степени общественной опасности посягательства со стороны 47-летнего сожителя, и являются явно чрезмерными, нанесла ему ножом один удар в область живота. От полученного телесного повреждения мужчина скончался.

В настоящее время следствием выполнен весь необходимый комплекс следственных мероприятий, направленный на раскрытие преступления и сбор доказательств вины женщины, в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для утверждения, сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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