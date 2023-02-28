Ямалец убил пьяного и агрессивного знакомого, который пришел к нему в гости 1 января

Житель Ямала убил своего знакомого, который пришел к нему в гости 1 января.

По данным следствия, в первый день 2022 года в городе Тарко-Сале 56-летнего мужчину навестил его знакомый. После совместного распития алкоголя хозяин квартиры сделал гостю замечание за его неподобающее поведение и попросил удалиться из квартиры. Однако гость в ответ оскорбил мужчину и отказался покинуть жилое помещение. В ходе возникшей ссоры, хозяин жилища ножом нанес 40-летнему гостю два удара в область бедра. Потерпевший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери.

На следующее утро обвиняемый, видя, что его гость не подает признаков жизни, спрятал его тело на балконе. Позже он сообщил о произошедшем родственникам, которые заявили о совершенном преступлении в правоохранительные органы.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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