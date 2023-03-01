Очередной ямалец отдал телефонным мошенникам 2 миллиона рублей

Очередной ямалец стал жертвой телефонных мошенников. 27 февраля 2023 года в дежурную часть ОМВД России по городу Новый Уренгой обратился гражданин 43-х лет с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный, злоупотребив его доверием, получил от него 2 млн 8 тыс. рублей.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что заявителю на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению займа злоумышленник убедил его оформить кредиты. Мужчина, не подозревая, что общается с мошенником, выполнил условия лжесотрудника банка и в течение нескольких дней перевел на счета злоумышленника денежные средства в размере 2 млн 8 тыс. рублей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Как ранее писал «Новый День», бОльшая часть звонков от мошенников поступает россиянам с Украины, где действую многочисленные колл-центры, зарабатывающие на доверчивых людях.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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