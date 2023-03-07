В Салехарде ищут подрядчика для строительства детсада за 908 млн рублей

В Салехарде объявили аукцион по поиску подрядчика для строительства детского сада в новом районе города – Обдорском. Максимальная сумма контракта, включающая проектные работы и стройку – 908 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

Детский сад на 240 мест будет трёхэтажным. Будут группы даже для грудных детей – от 2 месяцев. Как ранее сообщали в правительстве округа, там будет зимний сад, мастерская, кулинарный кабинет, теплица и скалодром. В документации указано, что в детском саду предусмотрен бассейн.

Детский сад планируют построить с привлечением инфраструктурных облигаций. Средства от размещения облигаций выдают застройщикам под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. Также на объект направят средства окружного бюджета.

Заказчиком стройки выступает компания «Ямалстройинвест» – ею владеет автономный округ. Технический заказчик – «ГКУ ДКСиИ ЯНАО».

Непосредственно на стротельство предлагается направить порядка 850 млн рублей. Стоимость оборудования – около 41 млн рублей. Цена может вырасти после экспертизы проектной документации.

Салехард, Наталья Ефремова

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