Омский подрядчик будет строить детсад в Салехарде с помощью облигаций

Строить детский сад в новом районе Салехарда Обдорском будет омская компания. Фирма «СМУ-1» стала единственным участником аукциона и признана победителем. Стоимость работ – 908,8 млн рублей. Цена может вырасти после экспертизы проектной документации.

Заказчиком детсада стала компания «Ямалстройинвест», которая принадлежит правительству ЯНАО.

В здании будет 3 этажа. Будут группы даже для грудных детей – от 2 месяцев. Власти рассказывали что в здании детсада предусмотрят зимний сад, мастерскую, кулинарный кабинет, теплицу и скалодром. В документации указано, что в детском саду будет бассейн.

Детский сад планируют построить с привлечением инфраструктурных облигаций. Средства от размещения облигаций выдают застройщикам под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. Также на объект направят средства окружного бюджета.

Салехард, Наталья Ефремова

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