Губернатор ЯАО Артюхов потребовал от главы района наладить диалог с жителями

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сделал публичное замечание главе Красноселькупского района Юрию Фишеру. Поводом стало кратно выросшее число жалоб от красноселькупцев на ответы и действия районных чиновников. Глава региона предложил г-ну Фишеру заняться кадровым вопросом. Эту тему обсуждали во время встречи между Артюховым и Фишером, где последний докладывал о планах по развитию муниципального округа.



«Дмитрий Артюхов дал негативную оценку работе муниципалитета по выстраиванию диалога с населением. Губернатор рекомендовал главе пересмотреть организацию этой работы в администрации района и лично контролировать ее исполнение»,– говорится на официальном сайте правительства округа.

Неофициальный собеседник из окружного правительства в беседе с агентством «Новый День» отмечает, что вопрос был поставлен жёстко: губернатор предложил г-ну Фишеру сократить штат муниципальных чиновников, оставив только тех, кто готов качественно работать и отвечать на запросы людей.



В Красноселькупском районе проживает менее 6 тыс. жителей. Этой зимой чиновница местной администрации стала фигурантом скандала: она в телефонном разговоре нахамила бойцу спецоперации и его маме. Телефонный разговор был записан и выложен в Сеть. Г-н Фишер отреагировал на эту жалобу и заявил о недопустимости такого поведения со стороны его подчинённых. Он обещал отстранить от работы служащую, которая некорректно отвечала по телефону, и провести проверку. Пока что результаты проверки не озвучены.

Юрий Фишер возглавляет район с 2018 года.

Красноселькупский район, Юлия Фролова

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