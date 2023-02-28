Глава района на Ямале наказал сотрудницу, которая нахамила бойцу СВО и его маме

Глава Красноселькупского района Юрий Фишер временно отстранил от работы сотрудницу администрации, которая нахамила бойцу СВО и его родным. Мэр написал в своём телеграм-канале, что проводит проверку.

Об инциденте стало известно из соцсетей. Жительница Ямала написала, что на телефон красноселькупской чиновницы, ответственной за гуманитарную помощь, позвонили участники спецоперации. Разговор состоялся в нерабочее время, в праздничный день. В беседе сотрудница мэрии обругала бойца. После этого ей позвонили родственники участника спецоперации. И она снова, по данным автора поста, ответила хамством.

«В канун Дня защитника Отечества односельчане своими силами передали посильную помощь с родной стороны. Парни получили все вовремя и решили позвонить по телефону, указанному на коробке. Это номер оказался работника администрации. И что же не так, спросите вы? Да то, что бойца послали», – написала в группе «Злой Ямал» «Вконтакте» Татьяна Ульяненко.

Глава Красноселькупского района Юрий Фишер написал: «Такая лексика недопустима для муниципальных служащих даже в нерабочее время. Проведём тщательную проверку всех обстоятельств, на это время сотрудница уже отстранена от работы без сохранения заработной платы».

В группе, где был публикован пост, подписчики указали, что сотрудница, нахамившая военнослужащему и его матери, извинилась.

Красноселькуп, Юлия Фролова

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