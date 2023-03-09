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Четверг, 9 марта 2023, 09:06 мск

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«Тазагрорыбпром» снова выплатило зарплату только после вмешательства прокуратуры

Предприятие «Тазагрорыбпром» продолжает оставлять сотрудников без зарплаты. Осенью задолженность перед работниками компания погасила только после вмешательства прокуратуры. Как выяснилось, без оплаты сотрудники оставались и в начале 2023 года.

«Установлено, что у организации перед 129 работниками за январь – февраль 2023 г. образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 5,8 млн рублей. В связи с этим прокурор района внёс представление руководителю организации, а также возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение)»,– рассказали в прокуратуре ЯНАО.

После этого долги погасили.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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