Прокуратура проверила, почему работникам рыбзавода на Ямале вовремя не выплатили 12 млн рублей

Работникам рыбазавода на Ямале пришлось через прокуратуру получать свою зарплату.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства по ЯНАО, прокуратура Тазовского района провела проверку исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Тазагрорыбпром» трудового законодательства.

Установлено, что перед 250 работниками организации за ноябрь 2022 года образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 12 млн рублей.

Прокурор района внес представление руководителю предприятия, а также возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Справка с сайта рыбзавода: «Тазагрорыбпром – одно из ведущих предприятий агропромышленного комплекса Ямала, предприятие зарегистрировано в ноябре 2005 года.

Основной вид деятельности: добыча рыбы и её переработка.

Основной кадровый потенциал составляет бывшие работники Тазовского рыбозавода, у которых накоплен колоссальный многолетний опыт работы в рыбной отрасли.

ООО «Тазагрорыбпром» продолжает все хорошие начинания и традиции ГП «Тазовский рыбозавод»».

Салехард, Елена Васильева

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