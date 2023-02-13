На Ямале работодателей заставили выплатить более полумиллиарда долгов по зарплате

В принудительном порядке с помощью прокуратуры удалось взыскать более полумиллиарда долгов по зарплате на Ямале в 2022 году. Об этом сообщают в надзорной инстанции, обобщая итоги работы.

«В истекшем году органами прокуратуры региона пресечено более 4400 нарушений в сфере оплаты труда. Мерами прокурорского реагирования обеспечена выплата 529 млн рублей заплаты, из них на предприятиях-банкротах 158 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре Ямала напоминают громкий случай – задолженность перед сотрудниками ООО «Тазагрорыбпром» в 12 млн рублей. Зарплату не получили 250 работников предприятия. Виновные лица привлечены к ответственности, добавляют в инстанции.

При этом несколько проверок прокуратуры стали основанием для возбуждения уголовного дела. Возбуждено 11 уголовных дел, что составляет 79 % от общего числа возбужденных в 2022 году дел данной категории.

В 2023 году такой материал лёг в основу уголовного дела в отношении руководителя УК «Престиж».

Салехард, Наталья Ефремова

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