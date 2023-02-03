В Лабытнанги 24 работника УК больше трех лет не получали зарплату

В Лабытнанги Следственный комитет начал расследование в отношении руководства одной из управляющих компаний. Следователи не озвучивают название компании, но по информации агентства «Новый День, речь идёт об УК «Престиж».

По данным следствия, директор управляющей компании, куда пришли с проверкой силовики, в период с декабря 2019 года по январь 2023 не выплатил заработную плату работникам предприятия. На данный момент потерпевшими по уголовному делу являются 24 человека.

В ходе предварительного следствия устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также задолженность по заработной плате перед другими работниками.

По факту происходящего в отношении руководителя управляющей компании возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Лабытнанги, Елена Васильева

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