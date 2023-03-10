От работы по требованию прокуратуры отстранили директора «Тазагрорыбпром»

Генерального директора предприятия «Тазагрорыбпром» дисквалифицировали на год за невыплату зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает прокуратура Ямала.

Надзорная инстанция дважды за последнее время добивалась погашения долгов перед работниками предприятия.

Осенью 2022 года перед 250 работниками образовалась задолженность по зарплате в 12 млн рублей.

Зимой 2023 года снова возникли долги – 5,8 млн рублей.

Прокурор района возбудил в отношении гендиректора организации административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

По результатам его рассмотрения руководитель дисквалифицирован на 1 год.

Согласно базе данных «Сэлдон.Базис», гендиректором уже много лет является Саньков Сергей.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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