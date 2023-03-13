В Салехарде рядом с бизнес-центром «Ямал Плаза» сделают променад и кафе

В Салехарде появится 2 новых пешеходных зоны. Об этом сообщил глава столицы Ямала Алексей Титовский 13 марта во время прямого эфира в своих аккаунтах в соцсетях.

Первая – перед зданием делового центра «Ямал Плаза» будет с общепитом.

«Есть проект, он уже готов, создания небольшой пешеходной зон вдоль улицы Республики, начиная от … там у нас уже сформировалась такая прогулочная зона, транзитная зона, от парка Победы, нашего старенького парка Победы, практически до бизнес-центра и дальше. В этом году мы создадим такую прогулочную зону. В центре между зданием бизнес-центра и зданием ОЦНК появится объект общественного питания. Небольшая качельная зона, много подсветки», – описал проект г-н Титовский.

Согласно проекту, который опубликован мэрией Салехарда, цель благоустройства – обозначение аллеи к 35-летию УМВД ЯНАО и демонстрация камня как центральной части аллеи. Вдоль улицы Республики появится розово-фиолетовая подсветка «Северное сияние», кроме того, появится арт-объект «рожки» в виде части национального орнамента ЯНАО.

Также пешеходная часть появится на улице Арктическая.

«Сквозь квартал, начиная от 3 школы, с выходом в сторону культурно-делового центра. Арктическая тоже приобретает транзитную роль. И к набережной, которая сегодня проектируется и в скором времени она появится», – рассказал мэр столицы Ямала.

«Территория предшествует набережной реки Шайтанка, строящемуся храму и ансамблю правительственных зданий на другом берегу», – говорится в проекте.

Салехард, Юлия Фролова

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