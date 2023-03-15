Виновным в сходе локомотива на Ямале назвали стрелочника

Озвучены итоги проверки по факту схода локомотива ЯЖДК с рельсов в Пуровском районе Ямала. Речь идёт об инциденте, который произошёл 16 января 2023 года на станции Фарафонтьевская. Уральская транспортная прокуратура сообщает, что виновником ЧП стал дежурный стрелочного поста.

«Проверкой установлено, что причиной схода подвижного состава АО «Ямальская железнодорожная Компания» явилось ненадлежащее исполнение дежурным стрелочного поста правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, который при переводе стрелки не убедился в надёжном прижатии остряка к рамному рельсу», – объяснили в надзорной инстанции.

Его привлекли к административной ответственности.

Прокурор внёс представление, а также в отношении должностного лица возбудил дело об административном правонарушении по ч.6 ст.11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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