На Ямале нашли участкового, который 4 дня плутал в тундре

В тазовской тундре нашли участкового, который пропал 13 марта 2023 года. Он живой.

На данный момент известно, что он выехал на место проишествия на снегоходе с группой местных жителей из Антипаюты. По дороге он отбился от группы и заблудился. Вчера нашли его снегоход, а сегодня, 17 марта, обнаружили и самого полицейского, рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Как сообщало издание НУР24, 13 марта 33-летний полицейский Михаил Синяев выехал из села Антипаюта на снегоходе «Ямаха» в Антипаютскую тундру и перестал выходить на связь. Как указано вгруппе «Типичный Тазовский» «ВК», погода в этот день была неблагоприятная – метель. Сопровождающие участкового ямальцы не заметили, в какой момент следующий за ними участовый пропал. Михаила искали с помощью вертолётов и снегоходов.

В 2018 году после двухнедельных поисков нашлась в гыданской тундре живой 15-летняя девочка. Она блуждала по тундре, питалась ягодами и водой.

Тазовский район, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»