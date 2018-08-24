Найденная в тундре Ямала девушка вышла навстречу дяде – рассказ о счастливом спасении

Стало известно, как обнаружили в Гыданской тундре пятнадцатилетнюю девочку, которая блуждала две недели. По счастливому сопадению её нашёл дядя. Светлана Евай ушла из стойбища 8 августа 2018 года в чум к своему брату. До места она не дошла. Сначала её искали родственники, через три дня они сообщили о ЧП спасателям, так как раньше у них, по данным следствия, не было связи. Девочку нашли вечером 22 августа. Спасатели эвакуировали её в больницу 23 августа.

Замначальника тазовского отдела «Ямалспас» Виталий Павлючков принимал участие в облёте тундры. Он рассказал, что специалисты с вертолёта заметили девочку с дядей. «Подсели. Доставили до чума», – пояснил спасатель в беседе с телеканалом «Вести Ямал». «Вид у неё был измождённый. Она сказала, что больше всего ей хотелось спать, потому что столько времени по тундре ходить... Это благо воды много. Гыданская тундра – она напитана водой. Питалась только ягодками, хотя они ещё и не совсем спелые».

Тётя девочки сообщила, что нашёл ребёнка Иван Евай: «Он собирал оленей, и вдруг она попалась навстречу», – описала счастливую встречу Ирина Яр в беседе с телкомпанией «Ямал Регион».

Сестра Светланы Евай в интервью «Вестям» рассказала, что девушка встречала из диких зверей только росомаху и песцов, но они не нападали.

Сейчас спасённая девушка находится в Тазовской больнице. Она пока не хочет ни с кем разговаривать и восстанавливается. 23 августа врачи оценивали её состояние как средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Никаких ран у неё нет.

Тазовский район, служба информации

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