Родители пропавшей в тундре Ямала девочки три дня не могли связаться со спасателями

Следователи возбудили уголовное дело из-за исчезновения 15-летней девушки в тундре Тазовского района. Квалификация – убийство. Следователи просят очевидцев сообщить любую информацию о пропавшей. Также в СУ СК Ямала заявляют, что родители три дня не могли сообщить экстренным службам об исчезновении ребёнка из-за отсутствия связи.

Светлану Евай ищут с 8 августа 2018 года. В пресс-службе следственного управления СК Ямала описывают обстоятельства её исчезновения. «В Гыданской тундре из стойбища, расположенного в 100 км от села Гыда, 15-летняя девочка ушла в гости к брату. Его чум располагается северо-западнее на расстоянии около 6-7 км. До места она так и не добралась. Родители, узнав на следующий день, что девочка пропала, пытались её найти самостоятельно», – рассказали в СУ СК Ямала.

Следователи особо подчеркнули: у семьи не было сигнала сотовой связи и не было спутниковой связи. Из-за этого в МЧС о пропаже ребёнка они сообщили только через три дня – 11 августа 2018 года. Почему у аборигенов не было никакой связи – неясно. Такой же вопрос поднимался и в период падежа оленей из-за сибирской язвы в Ямальском районе в 2016 году, но однозначного ответа на него не было. Как сообщалось на сайте правительства Ямала в мае 2018 года, каждая третья кочевая семья Ямала в конце года будет обеспечена спутниковой телефонной связью за счёт средств бюджета. Получить комментарии депутата заксобрания Ямала, председателя ассоциации «Ямал Потомкам» Эдуарда Яунгада не удалось. В управлении ГО и ЧС администрации района телефон не отвечает.

Пропавшую девушку искали с помощью вертолётов сотрудники «Ямалспас», полицейские, родственники и волонтёры. Силовики под руководством начальника отдела Тазовского района вылетали на стойбище, из которого ушла пропавшая Светлана Евай. «В момент ухода из чума несовершеннолетняя была одета в синий пуховик, серые спортивные штаны, светлые сапоги типа «умка», – заключают силовики, надеясь на то, что очевидцы помогут найти несовершеннолетнюю.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 16.08.18

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