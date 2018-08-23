Пропавшая в ямальской тундре девушка две недели питалась ягодами: подробности спасения (ФОТО)

Найденная в гыданской тундре 15-летняя Светлана Евай в четверг, 23 августа, доставлена вертолётом в больницу, её отправят к терапевту. Состояние ребёнка оценивается как состояние средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Девочка истощена. Психика у ребёнка не нарушена, видимых ран нет, рассказал агентству «Новый День» собеседник в департаменте здравоохранения Ямала. Первоначальная информация о том, что ребёнок найден сегодня, не подтвердилась. По уточнённым данным, несовершеннолетняя нашлась ещё 22 августа вечером, об этом говорится в сообщении СУ СК Ямала.

Ранее появилась информация о том, что у ребёнка обморожение на ногах. Как сказал собеседник агентства в медицинских кругах, сейчас врачи определяют, как возникли эти повреждения – это могут быть следы укусов насекомых или ранения от того, что ребёнок шёл пешком по труднопроходимой тундре.

Светлану Евай обнаружили после 16 дней поисков в тундре в среду вечером, 22 августа. Как сообщает «Ямал Регион», девушку обнаружил её дядя. Но не мог сообщить радостную новость, так как у него не было связи. Как и в тот день, когда девушка пропала.

Девушка ещё 8 августа ушла из своего стойбища вместе с собаками в чум к брату за 6-7 км. В пути что-то произошло, до места назначения девушка не дошла, свернув в другую сторону. «С её слов, всё это время она искала дорогу на стойбище, питаясь собранными ягодами. Следственно-оперативная группа, прибывшая 23 августа к месту происшествия на вертолёте, выделенном правительством ЯНАО для поисковых мероприятий, доставила девочку в Тазовскую районную больницу», – рассказали в СУ СК Ямала.

Ранее следователи возбудили уголовное дело. Были подозрения, что на девочку напали медведи. Её искали и с помощью вертолёта, и с помощью квадрокоптера, в операции принимали участие волонтёры и сотрудники «Ямалспаса».

Тазовский район, служба информации

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