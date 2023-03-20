Новым зампредом думы Салехарда стал спортивный функционер

Заместителем председателя городской думы Салехарда избран Вадим Кугаевский. Ранее именно он заменил на посту главы фракции «Единая Россия» ушедшую из гордумы Оксану Беседину. Г-н Кугаевский занимает пост директора МАУ «Центр физической культуры и спорта».

Решение о назначении на пост вице-спикера гордумы приняли депутаты на прошедшем заседании 17 марта 2023 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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