ЗАГС-долгострой в Губкинском откроют в 2024 году (ВИДЕО)

ЗАГС-долгострой в Губкинском должны открыть в 2024 году. В новое здание передут также управления образования, культуры, спорта и молодёжка. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин в своём телеграм-канале.

«Мы приступили к активной стадии строительства нашего знаменитого долгостроя. В нём и расположится наш ЗАГС. Знаю, как вы его ждёте. Строить здание начали ещё в 2006 году. Сейчас благодаря колоссальной поддержке нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова, спустя столько лет, мы достроим этот важный и долгожданный для нашего города Северного Счастья объект», – написал мэр.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», достраивать здание по адресу микрорайон № 9, дом 66 будет «Строительно-сервисная компания» из ХМАО. Сумма контракта – 634 мл рублей.

Губкинский, Наталья Ефремова

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