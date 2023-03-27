Молодые специалисты из числа КМНС получат компенсацию за квартиру, только если хорошо учатся

Молодой специалист – представитель ханты, ненцев или селькупов сможет получать компенсацию за аренду жилья, если он учится без троек. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, комментируя новую меру поддержки. О ней он рассказывал ещё в конце 2022 года. Власти будут погашать арендные платежи для выпускников ссузов на Ямале – представителей КМНС. Размер компенсации – 25 тыс. рублей ежемесячно. Такую сумму на протяжении 3 лет после трудоустройства будут получать ребята.



«Два важных условия – надо учиться без троек и устроиться на работу по специальности на предприятия Ямала, кроме бюджетного сектора»,– написал глава округа в своём телеграм-канале. Он пояснил – речь идёт о раочих и технических специальностях. Ранее он приводл прмер – специалист в сфере ЖКХ, слесарь, монтажник, электрик.

Губернатор добавил, что выпускники прошлого года уже могут обратиться за такой компенсацией. Заниматься компенсациями будет центр занятости.



Ранее г-н Артюхов пояснял, что мера направлена в первую очередь на молодых специалистов, которые приехали из посёлков. Они получают образование в городах Ямала, но не могу остаться работать, так как попросту не имеют средств для съёма жилья. Артюхов признавал, что цены на аренду квартир в регионе очень высокие.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»