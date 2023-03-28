В Новом Уренгое детям запретят посещать ночью компьютерные клубы, бургерные и кино

В Новом Уренгое обновят перечень мест, где нельзя находиться детям до 18 лет. В нём два списка. Первый – заведения, где детям нельзя находится в любое время. Второй – кафе бары, рестораны, кино, клубы, где несовершеннолетним нельзя быть ночью без родителей или воспитателей. Соответствующее решение должны принять депутаты гордумы на ближайшем заседании 31 марта. Проект документа уже есть в Сети.

В перечне заведений, куда вход детям воспрещён в любое время – 3 эротических магазина.

А вот перечень мест, где несовершеннолетним нельзя находится в ночное время без родителей, состоит из 67 заведений. В том числе запрет распространяется на бургерную «Краснодарский парень», вейп-бары, компьютерные клубы «SFERA» и «Nord Games», боулинг-клубы, 2 кинотеатра «Плаза», кинотеатр «Сезар».

Кроме того, детям нельзя ночью гулять по улицам, в парках, скверах и ездить в общественном транспорте.

Аналогичные списки вводят все муниципалитеты на основании регионального закона, который предусмотрел «комендантский час». В некоторых регионах в перечень мест, где нельзя находиться подросткам без родителей, попадают даже ТРЦ.

Подробный перечень мест, куда нельзя будет ходить детям без родителей – здесь.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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