В Салехарде из подземного холодильника сделают музей

В Салехарде сделают музей из мерзлотника. Он расположен под Обдорским острогом. Ранее такой объект уже делали в Тазовском районе.

«Поставили цель не только сохранить мерзлотник, который более полувека назад использовался для хранения рыбы, но и превратить его в настоящую достопримечательность – музей вечной мерзлоты в Салехарде»,– написал в своём аккаунте глава столицы Ямала Алексей Титовский.

Пока проект на этапе разработки дизайн-макета.

Сам мерзлотник представляет собой сложную систему туннелей. Их оформят подсветкой и орнаментами. Также в туннелях установят ледяные фигуры животных, героев мифологии, коренных жителей.

В мэрии напоминают, что в 2021 году начались работы по сохранению естественного холодильника под острогом и по укреплению его сводов. Установлена система вентиляции и поддержания отрицательных температур.

Салехард, Наталья Ефремова

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