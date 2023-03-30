Дочка «Газпрома» прокомментировала взрыв на газопроводе Ямбург-Елец 1

Участок взорвавшегося в Свердловской области газопровода обслуживает «Газпром трансгаз Югорск». В компании прокомментировали ЧП на ветке «Ямбург – Елец 1».

«29 марта в 18:37 мск в районе пгт Пелым Свердловской области на участке магистрального газопровода «Ямбург – Елец 1» произошла разгерметизация с возгоранием. Пострадавших нет. В момент разгерметизации участок газопровода был отключен для проведения ремонта и в транспортировке газа не участвовал. Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объёме по параллельным газопроводам. Причины произошедшего уточняются», – сказали в компании агентству ТАСС.

Ранее глава городского округа Пелым Шахит Алиев сообщил, что из-за взрыва начался пожар.

Ямбург – посёлок в Надымском районе Ямала.

Екатеринбург, Наталья Ефремова

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