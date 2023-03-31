Ухаживать за деревьями и газонами в Надыме за 28 млн рублей будет предприниматель из Подмосковья

Ухаживать за деревьями и газонами в Надыме за 28 млн рублей будет предприниматель Рябов. Именно он стал победителем аукциона. Предприниматель немного снизил цену контракта на торгах – с 28,6 млн рублей до 28 млн рублей.

Напомним, почти за три десятка миллионов подрядчику предлагается ухаживать за новыми и прошлогодними газонами и зелёными насаждениями. Полив, обрезка и прополка. Содержание и устройство цветников в эту сумму не входит.

Именно ИП Рябов в прошлом году получил аналогичный контракт от муниципалов. Но тогда работы стоили 26 млн рублей. Сам предприниматель зарегистрирован в Москвской области.

Надым, Наталья Ефремова

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