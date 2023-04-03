На Ямале учитель не помог школьнице, которая получила перелом на уроке

В Приуральском районе Ямала оштрафовали учителя, который не помог ученице, получившей травму на уроке. Школьница сломала лодыжку, когда играла в волейбол на физкультуре. Подробности описывают в прокуратуре Ямала 3 апреля 2023 года. В надзорную инстанцию обратились родители пострадавшей девочки.

«В январе текущего года девочка, находясь на уроке физкультуры в школе села Аксарка, во время игры в волейбол получила перелом наружной лодыжки слева. Учителем физкультуры меры по оказанию медицинской помощи несовершеннолетней не предприняты, в лечебное учреждение работниками образовательного учреждения девочка не сопровождена», – рассказали в прокуратуре.

Прокурор района директору школы внёс представление, а также в отношении учителя физкультуры возбудил административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся).

По результатам их рассмотрения учитель подвергнут штрафу в 10 тыс. рублей, образовательной организацией приняты меры по недопущению подобных нарушений.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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