Школу наказали за палец, который ученик сломал на уроке физкультуры

На Ямале школу наказали за то, что на уроке физкультуры ее ученик сломал палец. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, речь идет об инциденте, случившемся в МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского».

Установлено, что 13 декабря ученик, находясь в спортзале школы на уроке физической культуры, во время игры в баскетбол получил телесные повреждения в виде закрытого перелома основной фаланги пятого пальца с угловым смещением. Такая травма квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

Причиной травмирования ребенка явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны руководства образовательного учреждения, не обеспечившего контроль за безопасностью обучающегося во время образовательного процесса, сочли в прокуратуре после проверки учебного заведения.

Прокурор района внес представление, а также в отношении директора школы возбудил административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

По результатам рассмотрения представления виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Судом руководство школы привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Салехард, Елена Васильева

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