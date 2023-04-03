На городской выпускной в Ноябрьске хотят пригласить певицу лейбла «Black Star»

Власти Ноябрьска планируют выступление певицы Анет Сай на городском выпускном. Сейчас городской Дворец культуры и кино «Русь» ищет подрядчика для оформления договора на организацию концерта. За всё муниципалы готовы отдать около 1 млн рублей.

Выступление должно состояться 24 июня 2023 года в «СОК «Зенит». Время выступления: 45 минут.

«Цена договора включает агентское вознаграждение исполнителя, гонорар за выступление артистов, стоимость расходов на доставку артистов к месту проведения мероприятия и обратно, обслуживание в аэропорту, транспортное обслуживание, обеспечение исполнения бытового райдера артистов, проживание артистов, трансфер, питание и иные расходы исполнителя», – говорится в материалах закупки.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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