На городской выпускной в Ноябрьске приглашают блогера Амирчика за 1,2 млн рублей

Власти Ноябрьска намерены пригласить на городской выпускной в 2024 году блогера Amirchik (Амирчик). Контракт на организацию концентра заключит городской дворец культуры и кино «Русь». Сумма контракта – 1,2 млн рублей.

Городской выпускной «Территория выпуска-2024» планируется провести 21 июня 2024 года в «СОК «Зенит». Артист и блогер должен будет выступать на протяжении 45 минут.

Источник финансирования: субсидия на иные цели, предоставленная на реализацию мероприятий по развитию культуры и искусства.

Подрядчик должен будет обеспечить выступление артистов, обеспечить артистов в период пребывания в г. Ноябрьске автотранспортом, согласно их бытовому райдеру, обеспечить артистам бронирование и приобретение авиабилетов, при необходимости обеспечить ВИП-проход, обеспечить проживание артистов в гостинице г. Ноябрьска, обеспечить питание артистов.

В прошлом году «Русь» заключал договор на выступление певицы Анет Сай на городском выпускном за 1 млн рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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