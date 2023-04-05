В Салехарде и Лабытнанги искусственный интеллект найдёт сонных водителей автобусов

В Салехарде и Лабытнанги за водителями общественного транспорта будет следить искусственный интеллект. Он заметит, если водитель моргает, зевает, стал сонным или не пристегнул ремень. Об этом рассказали в правительстве Ямала. Система «Антисон» пока что тестируется только в двух указанных городах.

«В кабинах водителей установлены камеры наблюдения, с помощью которых система отслеживает и анализирует информацию о состоянии человека за рулём, его реакцию на дорожные условия и соблюдение правил дорожного движения. Сейчас в окружной столице систему тестируют на 2 автобусах, в планах подключить к ней еще 4. Так же 6 автобусов будут тестировать «Антисон» в Лабытнанги», – уточнили в пресс-службе губернатора Ямала.

Разработчик системы – российская IT-компания КСОР. Как пояснил представитель фирмы Денис Фураев, в основе лежат технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которые используются для анализа видеопотока.

Как только состояние водителя свидетельствует о потере концентрации, в кабину поступает звуковой сигнал со световой индикацией. Одновременно информацию об инциденте получает диспетчер. Камера, направленная на дорогу, следит за соблюдением ПДД: превышение скорости, выезд за полосу движения, пешеходы.

Если опыт тестирования окажется удачным, такие «умные» камеры поставят водителям во все автобусы округа.

Салехард, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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