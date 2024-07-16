Лабытнанги заказывает автобусы с системой контроля водителя: курение, телефон и сон

Девять газовых автобусов КАВЗ 4270-С2 заказывает мэрия Лабытнанги. Власти хотят взять транспорт в лизинг. При стоимости автобусов в 15,2 млн рублей чиновники готовы отдать за слуги финансовой аренды 53 млн рублей. Максимальная стоимость контракта таким образом сейчас установлена на уровне 190 млн рублей. Финансового партнёра ищут через сайт госзакупки.

В один автобус должны вмещаться 65 пассажиров. Транспортные средства должны быть низкопольными, белого цвета. Кроме того, автобусы нужно оснастить системой слежения за состоянием водителя. Искусственный интеллект должен распознавать курение водителя, закрытые глаза, отвлечение внимание, разговор по телефону. Ранее власти Ямала анонсировали применение таких систем на автобусах в Салехарде и Лабытнанги.

Минпромторг выдал мэрии Лабытнанги на закупку автобусов Курганского автобусного завода.

Финансового партнёра власти города выберут в конце месяца. Автобусы доставят в город до конца октября.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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