Сотрудники ноябрьской больницы опять жалуются на дефицит перчаток, мыла и тряпок

Сотрудники ноябрьской больницы вновь пожаловались на дефицит перчаток, средств защиты, средств для уборки. Они опубликовали сообщения об этом в соцсетях. Жалобы анонимные, но очень подробные. При этом в комментариях под этими заявлениям есть ответ Депздрава. Представитель ведомства говорит, что в больнице находится ревизор. Предыдущий пост с жалобами на отсутствие санитарно-гигиенических средств был опубликован в конце февраля 2023 года. Тогда Депздрав тоже обещал провести проверку.

Однако авторы постов уверяют, что ничего не изменилось.

Два свежих поста о проблемах в нобрьской ЦГБ появились в группе «Злой ноябрянин» «ВКонтакте» 5 и 6 апреля 2023 года.

«Перчаток как не было, так и нет, просишь у старшей перчатки, так та выдает 4 пары на ночную смену! Вы серьезно? Мы приносим перчатки в смену свои, это подтвердит реально каждая, мусорных пакетов как не было, так и нет, на потребность и необходимость пакетов, сестра-хозяйка отвечает: «У МЕНЯ НЕТ, все отделения покупают сами, поэтому скидываемся на нужды отделения», – пишет автор.

И далее поясняет, что из-за предстоящей проверки младшему медперсоналу предлагают заняться генеральной уборкой. «Да, была проверка с М.И Зинин. И что Вы думаете? Теперь медицинский персонал должен подготовиться к большой проверке, а именно: покрасить батареи, а краску должны покупать за свой счёт, вычистить вытяжки, убрать лишние якобы локеры (которые весят тонну), пришить матрасы (а это работа сестры-хозяйки). То есть помимо работы основной мы должны в нерабочее время прийти и убрать отделение», – объясняет сотрудник больницы.

Автор поста уверен, что в обязанности младшей медсестры не входит уборка отделения и просит разобраться с этим вопросом. Кроме того, медицинский работник отмечает, что в отделении в смену работает всего одна младшая сестра. Этого, по его мнению, недостаточно для ухода за больными.

Вслед за этим появился другой пост. В нём перечисляются и другие проблемы.

«Перчатки дают такие, которые не предназначены для обработки антисептиками и дез.средствами – они расползаются на руках! Пакеты – вообще веселая тема, их тоже вечно нет) Тряпочки, ведра, швабры и прочее – тут вообще стоит промолчать ) видели хоть раз состояние бедных швабр и мопов, которые шитые-перешитые по 100 раз!? Данный инвентарь никто не выдает! Все покупаем и подписываем сами», – пишет автор.

Он также заявляет, что медучреждение не обеспечивает персонал костюмами, «хотя требуют от всех одинаковую форму».

Ещё несколько претензий: не хватает жидкого мыла, нет моющих средств для окон.

«Персонала в больнице и правда не хватает, но стоит спросить про какую то вакансию – мест нет, вакансий нет, штат полный. Но! В отделениях на износ пашут по одной младшей и по одной санитарке на смене! Та же хирургия, омр, травма, реанимация, гнойка – где куча лежачих пациентов, которые нуждаются во внимании и уходе – одна младшая на всех! Великое чудо, если попадет 2 человека на смену», – жалуется работник.

Также автор отмечает, что в кабинете физиотерапии старые аппараты.

Под этим постом есть ответ Депздрава. «Сейчас в Ноябрьской ЦГБ работает специалист департамента здравоохранения. Он командирован с целью плановой проверки. Сегодня, после Вашего сообщения, были проверены склады. В медучреждении имеются запасы краски, СИЗов, перчаток. Кроме того, в больнице есть специальный отдел, осуществляющий уборку во всех помещениях. Это помимо основных уборщиков и санитаров. Мы готовы разобраться в ситуации, которую Вы описываете. Подойдите, пожалуйста, к специалисту департамента (кабинет Сиротиной Т.В., административный корпус). Обратиться можно сегодня и завтра с 09.00-18.00 ч., перерыва на обед нет. Анонимность гарантируем».

Последнюю фразу подписчики паблика восприняли со скептицизмом – в больнице установлены камеры, найти человека, который зашёл в кабинет ревизора, не составит никакого труда.

скрины жалоб из соцсетей

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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